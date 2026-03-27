Un video che mostra un robot umanoide mentre gioca a tennis è diventato rapidamente virale online. Il filmato evidenzia le capacità di movimento e reattività della macchina, attirando l’attenzione di appassionati e esperti di tecnologia. Il coach di una celebrità del tennis ha commentato pubblicamente il video, senza esprimere giudizi personali, ma limitandosi a commentare l'evento in modo neutrale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un video di un robot umanoide addestrato a giocare a tennis ha conquistato il web, diventando virale in pochissimo tempo. Questa innovativa creazione tecnologica è riuscita a mantenere lunghe scambi con un giocatore umano, nonostante fosse stata formata soltanto per cinque ore. Anche se il livello di gioco non era certo quello di un campione di Grand Slam, l’abilità mostrata dal robot ha catturato l’attenzione di molti appassionati di tennis e tecnologia. Il video ha sollevato numerosi dibattiti tra esperti e fan.... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il coach di Serena Williams commenta il video virale di un robot che gioca a tennis.

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