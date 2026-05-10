Durante il Gran Premio di Francia a Le Mans, il pilota di Aprilia ha ottenuto una doppietta vincendo sia la Sprint che la gara principale. Martin si è piazzato primo, seguito da Bezzecchi e Ogura, entrambi su moto dello stesso costruttore. La gara ha visto una tripletta per Aprilia, con i tre piloti che hanno concluso nelle prime tre posizioni.

LE MANS – Un super Jorge Martin chiude la doppietta a Le Mans e dopo la Sprint vince anche la gara lunga. Storica tripletta Aprilia con Bezzecchi 2° e Ogura 3°.Martin vince beffando il compagno di squadra, rimontando nel finale su Bezzecchi, leader fino a 3 giri dalla fine. Quarto posto per Fabio Di Giannantonio, seguito da Acosta, Quartararo, Bastianini, Fernandez,Aldeguer e Marini a chiudere la top ten. Rimpianti per Pecco Bagnaia, caduto mentre era 2° al sedicesimo giro quando, in curva, ha perso il controllo della moto scivolando nella terra e finendo nella ghiaia. Nonostante il secondo posto Bezzecchi resta leader della classifica Mondiale.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Motomondiale, Gp Francia: tripletta Aprilia a Le Mans, vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura

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