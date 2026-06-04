Marc Marquez è tornato in pista al Mugello con l’obiettivo di prolungare la propria carriera, anche se non puntava a ottenere punti in classifica. Durante l’evento ha dichiarato di preferire il circuito di Balaton Park rispetto a quello del Mugello, perché richiede meno sforzo. La partecipazione al Mugello non è stata motivata da esigenze di classifica, ma da una scelta personale legata alla durata della carriera. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei media.

Balaton Park, 4 giugno 2026 – Il rientro di Marc Marquez al Mugello non per fare punti in classifica ma per allungarsi la carriera. Il percorso del numero 93 è a medio termine, ormai il ritardo in classifica mondiale sembra tagliarlo fuori per il 2026, perché dalla prossima stagione il cambio regolamentare e la possibilità di arrivare al decimo titolo rappresentano uno stimolo non indifferente, e Marc vuole provarci. Per questo il ritorno del campione spagnolo sulle colline toscane ha assunto un significato particolare, sia dal punto di vista sportivo sia da quello emotivo. Il Mugello è stato un banco di prova importante per valutare le... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Sport.quotidiano.net - Motogp, Marquez: “Voglio allungare la carriera. Balaton? Meno sforzo che al Mugello”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MARC MÁRQUEZ QUIERE ALARGAR SU CARRERA, BEZZECCHI Y SU GOLPE EN MUGELLO, EL SEMÁFORO

Notizie e thread social correlati

MotoGp, Suppo su Acosta in Ducati: “Può allungare la carriera di Marquez”Il mondo della MotoGP si prepara a un cambiamento significativo, con l’annuncio di una nuova coppia di piloti per il prossimo anno.

MotoGp, sorpresa Gresini: Lecuona al Balaton al posto di Alex MarquezIker Lecuona tornerà in MotoGP al Gran Premio d’Ungheria, che si corre sul circuito del Balaton, sostituendo Alex Marquez.

Temi più discussi: MotoGP, Marc Marquez: Se sono qui è perchè voglio allungare la mia carriera; Marquez: 'Nessuno mi ha detto che tornerò quello di prima, ma ci proverò'; MotoGP Mugello, Marc Marquez: Voglio allungare la mia carriera, nessuno può dire se tornerò come prima; Ossessione decimo titolo? Marquez smentisce Lorenzo: Sono qui per... - News - MotoGP.

#MotoGP, M #Marquez: Ho venduto cara la pelle finché ho potuto, sono qui perché voglio allungare la mia carriera x.com

Motogp, Marquez: Voglio allungare la carriera. Balaton? Meno sforzo che al MugelloIl numero 93 è rientrato al Mugello non per i punti in classifica ma per allungare la carriera e guardare al medio termine. Ora il Balaton dove l’anno scorso ha dominato: Non mi arrendo senza averci ... sport.quotidiano.net

La valutazione che Marc Marquez dà al suo ritorno in MotoGP a Mugello reddit

Marc Marquez: Se sono qui è perchè voglio allungare la mia carrieraNessuno mi ha detto che tornerò quello di prima, ma io ci provo. Week-end sopra le aspettative. Ero esausto ma non ho avuto formicolii al braccio. Acosta? Venderò sempre cara la pelle in gara ... gpone.com