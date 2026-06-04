Motogp Marquez | Voglio allungare la carriera Balaton? Meno sforzo che al Mugello

Da sport.quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marc Marquez è tornato in pista al Mugello con l’obiettivo di prolungare la propria carriera, anche se non puntava a ottenere punti in classifica. Durante l’evento ha dichiarato di preferire il circuito di Balaton Park rispetto a quello del Mugello, perché richiede meno sforzo. La partecipazione al Mugello non è stata motivata da esigenze di classifica, ma da una scelta personale legata alla durata della carriera. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei media.

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Balaton Park, 4 giugno 2026 – Il rientro di Marc Marquez al Mugello non per fare punti in classifica ma per allungarsi la carriera. Il percorso del numero 93 è a medio termine, ormai il ritardo in classifica mondiale sembra tagliarlo fuori per il 2026, perché dalla prossima stagione il cambio regolamentare e la possibilità di arrivare al decimo titolo rappresentano uno stimolo non indifferente, e Marc vuole provarci. Per questo il ritorno del campione spagnolo sulle colline toscane ha assunto un significato particolare, sia dal punto di vista sportivo sia da quello emotivo. Il Mugello è stato un banco di prova importante per valutare le... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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