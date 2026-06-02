MotoGp sorpresa Gresini | Lecuona al Balaton al posto di Alex Marquez

Bologna, 2 giugno 2026 – Il Gran Premio d’Ungheria 2026 segnerà il ritorno in MotoGP di Iker Lecuona. Il pilota spagnolo è stato scelto dal team Gresini Racing per sostituire Alex Marquez, ancora alle prese con il recupero dalle conseguenze del grave incidente avvenuto nel corso del GP di Catalogna. Dopo aver già saltato la gara del Mugello, Marquez ne avrà ancora per un po’ e, dopo essere stato sostituito da Michele Pirro, adesso cederà la moto al connazionale Iker Lecuona, seconda forza del mondiale Superbike alle spalle di Niccolò Bulega. La notizia rappresenta una nuova opportunità per il pilota valenciano, che torna nella classe regina dopo oltre tre anni di assenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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