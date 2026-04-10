MotoGp Suppo su Acosta in Ducati | Può allungare la carriera di Marquez

Il mondo della MotoGP si prepara a un cambiamento significativo, con l’annuncio di una nuova coppia di piloti per il prossimo anno. La Ducati sta considerando l’ingaggio di un giovane spagnolo, che potrebbe prolungare la carriera di un pilota già affermato nel campionato. Questa mossa segna un punto di svolta per il team, che punta a rafforzare la sua posizione in vista della stagione 2027.

Bologna, 10 aprile 2026 – Una rivoluzione sulla griglia, ma soprattutto in Ducati. Il 2027 sarà un anno spartiacque e il team rosso si appresta a comporre una coppia di piloti tutta spagnola. Sulla Desmosedici rimarrà il campione 2025, ovvero Marc Marquez, mentre ci salirà il predestinato del futuro, cioè Pedro Acosta, uno dei talenti più cristallini anche se ancora a secco di vittorie domenicali da quando è approdato in Moto gp. La scelta di Ducati è stata questa: affiancare al veterano un giovane con cui costruire un futuro. A farne le spese Pecco Bagnaia, che andrà in Aprilia dove c’è il leader del mondiale 2026 Marco Bezzecchi. Ora ci si chiede: una coppia tra due galli nel pollaio, il rampante Pedro e l’eterno Marc, saprà convivere? Per Livio Suppo, sì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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