Jorge Martin ha dichiarato di non sentirsi ancora al massimo con l'Aprilia e in fase di adattamento. Il pilota si prepara a partecipare al Mondiale 2026 della MotoGp, confrontandosi con il compagno di squadra Marco Bezzecchi, vincitore di recente alla gara del Mugello. La stagione è aperta e il confronto tra i due prosegue, con Martin che spera di migliorare le proprie prestazioni.

Jorge Martin è pronto a giocarsi il Mondiale 2026 della MotoGp, anche se al momento non si sente al 100% delle sue possibilità nel duello che lo vede impegnato con il compagno di box Marco Bezzecchi, che peraltro ha vinto qualche giorno fa al Mugello. Intervistato da Sky Sport, nei giorni che avvicinano il Gp d’Ungheria – in programma nel prossimo fine settimana – il campione del mondo 2024, ha detto: “ Se ora ho in mano l’Aprilia al 100%? Ancora no. Si è visto in gara al Mugello che avevo tanti movimenti sulla moto. H o sofferto tanto all’inizio, poi man mano mi sono sentito sempre meglio e questo è positivo. “Dopo Barcellona ho perso tanta fiducia – spiega “Martinator” – e il Mugello mi è servito per riprenderla. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGp, Jorge Martin: “Feeling con l’Aprilia non ancora al 100%. Bezzecchi? Speriamo di divertirci”

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