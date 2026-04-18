Jorge Martin ha dichiarato di non pensare ancora alla possibilità di vincere il campionato mondiale MotoGP nel 2026, preferendo concentrare l’attenzione sulle gare e sui risultati immediati. Il pilota spagnolo ha spiegato che al momento il suo obiettivo è migliorare di gara in gara, senza lasciarsi distrarre da ambizioni a lungo termine. Attualmente, Martin mantiene la concentrazione sulle prossime gare e sulle prestazioni quotidiane.

"> Jorge Martin si concentra sulle vittorie, non sul titolo MotoGP 2026. Jorge Martin ha dichiarato che il suo obiettivo attuale è battere il compagno di squadra Marco Bezzecchi ad ogni gara, piuttosto che pensare al titolo MotoGP 2026. La sua mentalità è ben focalizzata sulle prestazioni immediate, puntando a migliorare la sua posizione nelle classifiche attuali. Dopo una stagione 2025 difficoltosa, Martin sta dimostrando segnali di ripresa. Il 28enne ha trascorso gran parte dell’anno scorso infortunato, avendo gareggiato solo in otto delle 22 gare disponibili. Un incidente lo ha costretto a subire lesioni significative, tra cui fratture multiple e un’emorragia polmonare che ha richiesto un ricovero ospedaliero.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jorge Martin spiega perché non pensa ancora al titolo MotoGP 2026 con Bezzecchi.

Notizie correlate

Leggi anche: Jorge Martin sfida Marco Bezzecchi: test cruciale al GP del Brasile per il titolo.

Leggi anche: Jorge Martin potrebbe influenzare la lotta per il titolo tra Bezzecchi e Marquez.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Jorge Martin: Non ho mai pensato al ritiro. Ora evito rischi inutili; MotoGP, Martin si racconta: Non ho mai pensato al ritiro; Ducati da Austin a... Austin: cronaca di una discesa lunga un anno; MotoGP 2027: il punto sul mercato piloti tra firme e silenzi.

Jorge Martin spiega perché non pensa ancora al titolo MotoGP 2026 con Bezzecchi.Jorge Martin ha dichiarato che il suo obiettivo attuale è battere il compagno di squadra Marco Bezzecchi ad ogni gara, piuttosto che pensare al titolo MotoGP 2026. La sua mentalità è ben focalizzata ... napolipiu.com

MotoGP 2026. Jorge Martin: La vita insegna che puoi passare dallo champagne all'ospedale. Ho imparato che tutto passaLo spagnolo è tornato sulla difficile stagione passata: La MotoGP è il senso della mia vita e non c'era altra opzione che recuperare e tornare al 100%. L'89 ha poi parlato della stagione attuale e ... moto.it

#MotoGP | Con la vittoria nella Sprint ad Austin, Jorge Martin si è nuovamente affermato come il pilota di maggior successo nella gara breve, un primato che Marc Marquez aveva messo in discussione nella passata stagione. - facebook.com facebook

"Ho riscoperto il vero significato della MotoGP". Parola di Jorge Martin che in un'intervista ad As racconta il suo momento d'oro con Aprilia che gli permette di lasciarsi alle spalle un periodo difficile cominciato con un infortunio. "Non avevo intenzione di arrende x.com