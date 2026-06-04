MotoGP in Ungheria | i segreti del Balaton Park

La MotoGP si svolge in Ungheria, al Balaton Park, per la quarta volta e per la prima volta in primavera. La gara segue di una settimana il GP d’Italia. La corsa si tiene in una data diversa rispetto alle edizioni precedenti, che si sono svolte tra luglio e settembre.

Una settimana dopo lo spettacolare GP Brembo d’Italia, la MotoGP si sposta in Ungheria. Sarà la quarta edizione a Balaton Park, la prima in primavera perché le altre andarono in scena da luglio a settembre. Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Balaton Park Circuit da 4,075 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 3 pur avendo 10 frenate al giro per oltre 30 secondi e mezzo di impiego dell’impianto frenante: 5 frenate sono della categoria High e altrettante Light. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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