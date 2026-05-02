In Ungheria, durante una sessione al Balaton Park, il pilota ha stabilito il nuovo record di pole position, migliorando i tempi precedenti. La gara si svolge su un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e per le sfide che presenta ai piloti. La Ducati ha ottenuto un risultato record grazie a specifiche modifiche tecniche e a una strategia di gara efficace. Restano da vedere come il concorrente riuscirà a ridurre il divario di circa sei decimi.

? Cosa scoprirai Come farà Baldassarri a colmare il distacco di 6 decimi da Bulega?. Quali fattori tecnici hanno permesso alla Ducati di abbattere il record?. Chi riuscirà a limitare il dominio della casa di Bologna in gara?. Perché i piloti Honda faticano così tanto a restare nel gruppo di testa?.? In Breve Baldassarri secondo con 0.6 secondi di distacco, davanti a Montella.. Oliveira guida le BMW con 0.7 secondi di scarto dal leader.. Lecuona e Vierge occupano la seconda fila dopo problemi di traffico.. Chantra e Kunii chiudono la Superpole in 21ª e 22ª posizione.. Nicolò Bulega distrugge il record della pista al Balaton Park Circuit con un crono di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bulega spacca il record al Balaton Park: pole in Ungheria

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