MotoGP GP Ungheria dove vedere la gara di Balaton | gli orari Tv di Sky e TV8 in streaming su Now

La gara di MotoGP in Ungheria si può seguire tutto il weekend su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now. La copertura televisiva riguarda l’ottavo appuntamento della stagione, con dirette in programma su entrambe le piattaforme. Nessuna trasmissione è prevista su TV8. Gli orari esatti degli eventi saranno trasmessi sui canali citati, offrendo la possibilità di seguire la competizione in diretta.

Ci siamo, dopo la grande festa italiana in quel del Mugello è già il momento di vivere un altro appuntamento del campionato del mondo della MotoGP e delle altre classi del Motomondiale. L'ottava tappa di questa stagione è infatti il Gran Premio d'Ungheria, in programma da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 sul circuito di Balaton Park. Sarà un fine settimana importante per tutti in MotoGP, per capire subito se verranno rispettati i valori appena visti in Italia. Il campionato, che si sta rivelando molto combattuto, riparte sempre con l'Aprilia in testa alla classifica piloti e a quella costruttori. La casa di Noale è tornata protagonista al Mugello, con la doppietta ottenuta in gara dai suoi due piloti ufficiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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