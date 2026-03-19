Per il secondo appuntamento della stagione di MotoGP, la gara si svolgerà a Goiania. La copertura televisiva sarà disponibile in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW durante tutto il fine settimana. Gli appassionati potranno seguire gli orari della gara e delle sessioni di prove, con le trasmissioni che coprono ogni momento della competizione.

Dopo due weekend di pausa i protagonisti della MotoGP e delle altre classi del Motomondiale sono pronti a tornare in pista. A tre settimane dall'esordio stagionale in Thailandia, la serie iridata fa rotta verso il Sudamerica per il secondo appuntamento dell'anno, l'atteso ritorno del Gran Premio del Brasile, in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo dall'Autodromo Internacional di Goiania, dedicato ad Ayrton Senna, tre volte campione del mondo di Formula 1 con la McLaren nel 1988, 1990 e 1991. Sarà un fine settimana molto particolare, perché la pista è di fatto una novità assoluta per tutti, dato che non ospita una tappa del campionato dal 1989. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW

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