F1 GP Monaco 2026 su TV8 | orari in chiaro fine settimana qualifiche e gara

Il Gran Premio di Monaco di Formula 1 si terrà domenica 7 giugno alle 15:00. La sesta gara del Mondiale 2026 sarà trasmessa in chiaro su TV8, includendo qualifiche e gara. Gli orari delle sessioni saranno comunicati successivamente. La competizione si svolgerà nel tradizionale circuito cittadino di Monte Carlo.

Il Gran Premio di Monaco di F1 si disputerà domenica 7 giugno. La sesta gara del Mondiale 2026 comincerà alle ore 15:00. Ovviamente, la griglia di partenza sarà stabilita dalle qualifiche, che avranno luogo alle ore 16:00 di sabato 6. Si correrà per la settantaduesima volta a Montecarlo. Le lamentele di molti appassionati legate alle difficoltà di sorpasso su questo tracciato cittadino sono legittime. Dopotutto si corre in un habitat anacronistico relativamente alle dimensioni delle monoposto attuali, che faticano addirittura a curvare per le anguste stradine del Principato! Tuttavia, qui ci si trova immersi nella Storia della F1 con la “S” maiuscola. 🔗 Leggi su Oasport.it

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