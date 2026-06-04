MotoGP GP Ungheria 2026 | gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara Guida Sky e TV8

Il Gran Premio di Ungheria 2026 segna l'inizio di una nuova tappa del Motomondiale, con le prove libere che apriranno il fine settimana. È l’ottavo appuntamento della stagione e segue la conclusione del Gran Premio d’Italia al Mugello. Le sessioni di prove e la gara saranno trasmesse da Sky e TV8.

Si alza ufficialmente il sipario sulla nuova tappa del Motomondiale 2026. Dopo aver messo in archivio la tappa del Mugello e del Gran Premio d’Italia, oggi si darà il via al Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento della stagione. Si entra nella fase più calda della stagione, non solo dal punto del vista del meteo e ogni punto, podio o vittoria, inizia a valere in maniera doppia. Ci attende una tre-giorni tutta da vivere. Si gareggerà sul tortuoso tracciato del Balaton Park che ha fatto il proprio esordio nella passata annata e, oggettivamente, non ha rubato l’occhio né ai piloti, né agli spettatori. Sulla pista magiara, tuttavia, ci... 🔗 Leggi su Oasport.it

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