Il Gran Premio di Monaco del 2026 si svolgerà nel fine settimana, con orari delle prove libere e della gara trasmessi su Sky e TV8. La corsa si terrà sulla celebre pista cittadina, nota per le sue strade strette e curve impegnative. La programmazione prevede sessioni di prove libere, qualifiche e la gara domenica. La manifestazione rappresenta una delle tappe più attese del campionato di Formula 1 2026.

Torna in scena il Mondiale di Formula Uno 2026 e lo fa con una delle tappe più glamour del proprio calendario. Stiamo parlando, ovviamente, del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento della stagione. Chi uscirà vincitore dalle viuzze del Principato? Sul tracciato cittadino più iconico e famoso del mondo ci attende un weekend di capitale importanza per l’intero campionato. Siamo reduci dal poker consecutivo di successi per Andrea Kimi Antonelli che veleggia al comando della classifica generale con un margine di vantaggio di ben 43 lunghezze sul compagno di scuderia George Russell, reduce da un pesantissimo “zero” a Montreal. Il duello per il titolo è tutto qui? Lo scopriremo a Monte Carlo che, con la sua conformazione unica al mondo potrebbe essere una di quelle tappe che escono dagli schemi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Monaco 2026 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

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