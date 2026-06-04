Francesco Bagnaia si presenta al Gran Premio d’Ungheria 2026 dopo aver conquistato due podi consecutivi a Barcellona e Mugello. Il pilota ha dichiarato di voler ripartire dal risultato ottenuto sul circuito toscano, evidenziando i miglioramenti fatti finora. La gara si svolge al Balaton Park, e Bagnaia punta a consolidare le sue prestazioni in un campionato ancora aperto. Finora, non sono stati registrati weekend completi di alte prestazioni, ma i progressi sono stati evidenti.

Pur non avendo ancora trovato dei weekend solidi da cima a fondo, Francesco Bagnaia si presenta al Balaton Park per il Gran Premio d’Ungheria 2026 dopo aver ottenuto due podi consecutivi tra Barcellona e Mugello. Pecco sembra ormai tagliato fuori dalla lotta per il titolo mondiale, dovendo recuperare ben 91 punti al leader del campionato Marco Bezzecchi, ma può comunque togliersi delle soddisfazioni importanti da qui a fine stagione in attesa di passare con ogni probabilità all’Aprilia nel 2027. “ Il podio al Mugello mi ha dato una gran carica: dobbiamo ripartire da qui. Abbiamo fatto degli step in avanti, soprattutto domenica per la gara e... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Devo ripartire dal podio del Mugello. Abbiamo fatto dei passi in avanti”

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