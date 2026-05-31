Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia al Mugello, battendo il rivale più vicino in pista. La gara si è conclusa con Bezzecchi al primo posto, seguito da un altro pilota in seconda posizione e un terzo classificato che completa il podio. La corsa si è disputata sul circuito toscano, con Bagnaia che è riuscito a salire sul podio.

Finito nell’album dei ricordo il GP d’Italia di MotoGP, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito del Mugello l’attesa era molta per capire come sarebbe evoluta la gara nei suoi 23 giri. Ci si chiedeva se e quanto Marco Bezzecchi sarebbe riuscito a sfruttare la pole-position, ottenuta grazie a uno strepitoso record della pista. Nella Sprint Race il romagnolo aveva sbagliato il punto di frenata in curva-1, dopo la start, giocandosi in quel modo tutte le sue possibilità per essere in top-3, venendo letteralmente inghiottito dal “gruppone”. Una gara che poi dipendeva anche dalla scelta delle gomme e dalla gestione della mescola al posteriore, così importante nell’economia del passo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Italia 2026: Bezzecchi è il re del Mugello e batte Martin! Bagnaia sul podio

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