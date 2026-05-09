MotoGP Francesco Bagnaia | Fatti passi in avanti ma fatico tanto in partenza

Nel weekend del GP della Francia a Le Mans, Francesco Bagnaia ha ottenuto la seconda posizione nella Sprint Race del Mondiale MotoGP 2026. La gara si è svolta sulla storica pista francese e rappresenta un risultato positivo per il pilota, che ha dichiarato di aver fatto progressi ma di incontrare ancora difficoltà nelle partenze. La competizione è la quinta tappa del campionato in corso.

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