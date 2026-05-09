MotoGP Francesco Bagnaia | Fatti passi in avanti ma fatico tanto in partenza
Nel weekend del GP della Francia a Le Mans, Francesco Bagnaia ha ottenuto la seconda posizione nella Sprint Race del Mondiale MotoGP 2026. La gara si è svolta sulla storica pista francese e rappresenta un risultato positivo per il pilota, che ha dichiarato di aver fatto progressi ma di incontrare ancora difficoltà nelle partenze. La competizione è la quinta tappa del campionato in corso.
Un podio che fa morale. Francesco Bagnaia ha conquistato la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP della Francia, quinta tappa del Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento questo fine settimana sull’iconica pista di Le Mans. Giornata comunque positiva per il ducatista che, dopo aver centrato una splendida pole position, ha dovuto cedere il passo esclusivamente all‘Aprilia di Jorge Martin, il quale è salito sul gradino più alto del podio. In top 3 si è piazzato anche il compagno di squadra dell’iberico Marco Bezzecchi, abile a raccogliere un risultato importante in ottica classifica piloti. Una volta raggiunta...🔗 Leggi su Oasport.it
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Jorge Martin ha vinto la sprint del GP di Francia, sul circuito di Le Mans. Il pilota dell'Aprilia, partito dall'ottava posizione in griglia, ha preceduto la Ducati di Francesco Bagnaia ed il compagno di team Marco Bezzecchi. EPA/YOAN VALAT x.com
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