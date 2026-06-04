MotoGp Dall’Igna | Orgoglio Bagnaia Marc un leone Ora testa bassa e impegno

Ducati celebra il risultato di Bagnaia e la performance di Marc Marquez nel GP del Mugello, segnando un miglioramento dopo una stagione segnata da problemi e sfortuna. Il direttore tecnico ha espresso orgoglio per il pilota italiano e ha definito Marquez un “leone”. Ha inoltre sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione e l’impegno nelle prossime gare. La gara ha rappresentato un nuovo punto di partenza per la squadra, dopo un periodo difficile.

Bologna, 4 giugno 2026 – Una piccola scintilla per Ducati nel gp del Mugello. Un nuovo punto di inizio dopo le difficoltà di una stagione 2026 sotto il segno dei problemi e della sfortuna. Tra gli infortuni di Marc Marquez e gli inconvenienti tecnici di Pecco Bagnaia, il team ufficiale è rimasto subito attardato in tutte le classifiche mondiali e oggi le uniche chance Ducati per il titolo piloti sembrano racchiuse in Fabio Di Giannantonio del team VR46 Pertamina. Intanto, al Mugello un weekend positivo con il podio di Bagnaia e un Marc rientrato in gara dopo l’operazione con buona velocità ma una condizione fisica tutta da migliorare. C'è fiducia a Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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MotoGP al Mugello (GP Italia), Bagnaia (Ducati): l'intervista di Sky a Pecco

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