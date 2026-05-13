Durante una conversazione nel box Ducati, il pilota ha confessato di aver portato con sé ferite invisibili legate a infortuni passati. La discussione si è conclusa con le lacrime, rivelando un lato più personale e vulnerabile del campione. La rivelazione si inserisce nel contesto delle difficoltà attraversate nel corso della carriera, senza ulteriori dettagli sui fatti specifici o sulle circostanze.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez si è mostrato visibilmente scosso all’interno del box Ducati durante il Gran Premio di Francia, raccontando a Luigi Dall’Igna il pesante fardello delle sue problematiche fisiche. Il 31enne spagnolo ha dovuto affrontare una serie di infortuni perenni a seguito di un incidente in Indonesia, e nonostante i suoi sforzi, non è ancora al top della forma in vista di questa stagione. Nel paddock ci sono voci che suggeriscono che Marquez possa essere ormai oltre il suo apice, e un altro contrattempo in Francia ha alimentato ulteriormente queste preoccupazioni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez rivela in lacrime a Luigi Dall’Igna le sue ‘ferite’ segrete.

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