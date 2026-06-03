Il pilota ha ottenuto il suo secondo podio consecutivo e ha mostrato un miglioramento nel rapporto con la moto dopo un periodo complicato durato oltre un anno. La sua prestazione evidenzia un ritorno alla forma e all’affidabilità, con risultati che testimoniano una fase di recupero. La squadra ha commentato positivamente il feeling ritrovato, sottolineando il ruolo del pilota nel dimostrare determinazione e orgoglio in pista.

Secondo podio consecutivo e un feeling ritrovato con la Ducati, dopo un anno (e più) davvero difficile. Francesco “Pecco” Bagnaia, dopo i due terzi posti fra Barcellona e il Mugello, sembra un altro pilota: smalto e carattere che non si vedevano da tempo. Due squilli pesanti, “apprezzati” anche dalla squadra, che nel frattempo ha incassato il rientro in sella di Marc Marquez, in particolare da quel Gigi Dall’Igna – Direttore Generale della “Rossa di Borgo Panigale” – che dalle sue pagine web ha scritto: “Il Mugello si conferma sempre uno dei circuiti più impegnativi nel mondo della MotoGP: un tracciato tecnico che fa da cornice a gare spettacolari, in cui strategia e gestione sono fondamentali, mentre mantenere un ritmo elevato e costante è sempre essenziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGp, Dall’Igna: “Bagnaia? Un campione ritrovato: ha fatto vedere il suo orgoglio”

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MotoGP, GP Spagna, Pecco Bagnaia si ritira a Jerez. Il pilota Ducati rientra ai box al 14° giro

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