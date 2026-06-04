Prosegue senza soluzioni di continuità la stagione del Motomondiale. In questo caso, dopo il fine settimana del Gran Premio d’Italia, sarà tempo del Gran Premio d’Ungheria, ottavo appuntamento della stagione. Per quanto riguarda la Moto3 ci attende un weekend di capitale importanza. Il motivo è semplice. Avremo una stagione? Già, questa è la domanda che alberga sopra la classe più leggera. Se avessimo risposto prima del Mugello probabilmente avremmo virato verso il “no” dato che Maximo Quiles era reduce da 4 vittorie e 2 secondi posti in sei uscite. L’undicesimo posto della gara toscana, invece, ha fatto vedere come lo spagnolo sia “umano” e che potrebbe non avere già messo in ghiaccio il titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, dal velocissimo Mugello al tortuoso Balaton. Quiles vuole ripartire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Moto3, David Almansa in pole al Mugello. Lontani Maximo Quiles e gli italianiDavid Almansa ha conquistato la prima posizione nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia di Moto3 al Mugello.

Moto3, Maximo Quiles sbarca al Mugello per sancire sin da ora la fuga verso il titoloMaximo Quiles partecipa al Gran Premio d’Italia di Moto3 al Mugello, segnando l’inizio di una possibile corsa verso il titolo.

Si parla di: Martin il più veloce di sempre: al Mugello il nuovo record di velocità.

Moto3, dal velocissimo Mugello al tortuoso Balaton. Quiles vuole ripartireProsegue senza soluzioni di continuità la stagione del Motomondiale. In questo caso, dopo il fine settimana del Gran Premio d'Italia, sarà tempo del Gran ... oasport.it

LIVE Moto3, GP Italia 2026 in DIRETTA: Uriarte vince la sua prima gara al Mugello. Deludono Quiles e gli italianiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle gare di Moto2 e MotoGP. Grazie ... oasport.it