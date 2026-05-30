moto3 david almansa in pole al mugello lontani maximo quiles e gli italiani

Notizia in breve

David Almansa ha conquistato la prima posizione nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia di Moto3 al Mugello. È il miglior tempo tra tutti i piloti, con un margine di vantaggio sugli altri. Maximo Quiles e due piloti italiani si sono classificati oltre la seconda fila. La sessione di qualifiche si è svolta sotto il cielo soleggiato, con Almansa che ha completato il suo giro veloce in meno di un minuto e 50 secondi.