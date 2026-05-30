Moto3 David Almansa in pole al Mugello Lontani Maximo Quiles e gli italiani
David Almansa ha conquistato la prima posizione nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia di Moto3 al Mugello. È il miglior tempo tra tutti i piloti, con un margine di vantaggio sugli altri. Maximo Quiles e due piloti italiani si sono classificati oltre la seconda fila. La sessione di qualifiche si è svolta sotto il cielo soleggiato, con Almansa che ha completato il suo giro veloce in meno di un minuto e 50 secondi.
David Almansa ha messo a segno la pole position del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato del Mugello abbiamo assistito ad una Q2 davvero particolare, con i piloti che hanno ragionato a livello di tattiche e scie, rimanendo beffati dalla bandiera a scacchi. Solamente in pochi hanno potuto effettuare il giro lanciato finale, con David Almansa che ha mantenuto la migliore prestazione. La pole position, quindi, porta la firma di David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) che ha fatto fermato i cronometri sull’1:54.862 con 18 millesimi di vantaggio sul malese Hakim Danish (KTM MT), mentre completa la prima fila l’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) a 125. 🔗 Leggi su Oasport.it
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