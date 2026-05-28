Maximo Quiles partecipa al Gran Premio d’Italia di Moto3 al Mugello, segnando l’inizio di una possibile corsa verso il titolo. È il settimo appuntamento della stagione 2026, e il pilota spagnolo si presenta con l’obiettivo di consolidare la sua posizione in classifica. La gara si svolge nel circuito toscano, con Quiles tra i favoriti per ottenere punti importanti. Nessuna variazione di calendario o cambiamenti nelle regole sono stati annunciati prima dell’evento.

Torna in scena il Mondiale di Moto3 2026 e lo fa con il fine settimana del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del campionato. Già, ma il campionato c’è davvero? Potremo vivere ancora battaglie ed emozioni oppure assisteremo al Maximo Quiles-show? Inutile girarci attorno. Il pilota classe 2008 sta dominando la scena in lungo ed in largo nella classe più leggera. Un ruolino di marcia impressionante che lo sta, sin da ora, portando verso il titolo. Quattro vittorie e due secondi posti hanno messo il nativo di Murcia a quota 140 punti contro i 76 di Adrian Fernandez, i 73 di Alvaro Carpe mentre, dal quarto posto, i distacchi sfiorano quasi la tripla cifra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Maximo Quiles sbarca al Mugello per sancire sin da ora la fuga verso il titolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Moto3, la tappa texana ci chiarirà un dubbio: Maximo Quiles è già pronto per la fuga?La prima doppietta del Campionato del Mondo Moto3 2026 si è conclusa con la tappa di Goiania in Brasile, mentre la competizione si sposta ora verso...

Moto3, Maximo Quiles trionfa a Jerez ed allunga nella classifica piloti, giornata da incubo per gli italianiDurante il quarto appuntamento del Campionato mondiale di Moto3 2026, disputato sul circuito di Jerez de la Frontera, il pilota spagnolo ha vinto la...

Moto3: Quiles va a caccia del tris al Montmelò. Sarà riscatto per Guido Pini?Maximo Quiles per allungare, Guido Pini per reagire, Matteo Bertelle per proseguire. Tre piloti, tre storie differenti in vista del GP di Catalogna, sesto ... oasport.it

Moto3, Maximo Quiles trionfa a Barcellona, battuti Carpe e Munoz in volata. Italiani nelle retrovieAssume sempre più i connotati di Maximo Quiles questo Mondiale 2026 di Moto3. La minima cilindrata non ha deluso le attese in termini di spettacolo ... oasport.it