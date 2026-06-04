Al Balatòn Park con la consapevolezza di avere tutte le carte in regole per ruggire. Sarà un weekend importante per Celestino Vietti, pronto ad affrontare il GP d Ungheria, ottavo atto del Motomondiale 2026 di Moto2 in programma questo fine settimana sul tracciato magiaro. l centauro in forza alla Speed RS è reduce della clamorosa seconda posizione strappata in rimonta sul circuito del Mugello. Una grande impresa che ha confermato per l’ennesima volta le grandi capacità di un pilota di altissimo profilo, a cui è solo mancata vera continuità, aspetto questo che potrebbe permettergli di gravitare costantemente al vertice in ogni gara. Ma qual è la situazione in ottica Campionato? Al momento in testa c’è lo spagnolo Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), leader con 129. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2: Celestino Vietti punta alla continuità al GP d’Ungheria L’obiettivo è restare al vertice

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