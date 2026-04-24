Moto2 | Celestino Vietti in spolvero nella FP1 del GP di Spagna Arbolino in top-14 a Jerez

Nella prima sessione di prove libere del GP di Spagna di Moto2, il pilota italiano si è posizionato al secondo posto, completando un buon risultato. A Jerez de La Frontera, durante la FP1 del quarto appuntamento del Campionato 2026, l'altro italiano ha concluso tra i primi 14. La sessione si è svolta sul circuito andaluso, noto per le sue caratteristiche tecniche e per le alte velocità.

Un ottimo Celestino Vietti si è piazzato al secondo posto al termine della prima sessione di prove libere valida per il GP della Spagna, appuntamento numero quattro del Mondiale 2026 di Moto2 in scena questo weekend presso il tecnico tracciato di Jerez de La Frontera. Il centauro in forza allo SpeedRS Team nello specifico ha raccolto un gap di 0.030 rispetto a Barry Baltus (REDS Fantic Racing), il quale ha segnato il miglior tempo fermando il cronometro a 1:39.525. Al terzo posto si è invece accomodato Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) con un gap d 0.086 rispetto al primo della classe. Quarta posizione poi per Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), lontano 0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2: Celestino Vietti in spolvero nella FP1 del GP di Spagna, Arbolino in top-14 a Jerez Notizie correlate Moto2, Alex Escrig chiude in vetta una bagnata FP1 del GP del Brasile. Vietti veloce, Arbolino nella top10Alex Escrig ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Leggi anche: Moto2, ottimo inizio per gli italiani ad Austin. Vietti e Arbolino subito protagonisti nella FP1 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dal camper alla Moto2: Celestino Vietti, il talento di Cirié, non smette di crescere; Esclusiva a Vietti: Il podio un bel segnale, ma in Europa inizierà il vero Mondiale; Moto2, la stagione riparte da Jerez con Vietti che sfida i padroni di casa; Moto2, Vietti a Jerez contro i piloti spagnoli: equilibrio in classifica. Moto2: Luca Lunetta in top 3 nella prima sessione di libere a Jerez, top 14 per ArbolinoUn ottimo Celestino Vietti si è piazzato al secondo posto al termine della prima sessione di prove libere valida per il GP della Spagna, appuntamento ... oasport.it Moto2, Vietti a Jerez contro i piloti spagnoli: equilibrio in classificaIl Motomondiale 2026 riaccende i motori dopo una lunga pausa, con la classe Moto2 pronta a scendere in pista per il quarto appuntamento stagionale. Il circuito di Jerez de la Frontera ospiterà il Gran ... it.blastingnews.com MotoGP : Celestino Vietti est-il le dernier de la série VR46 Académie Uccio Salucci le laisse entendre - facebook.com facebook