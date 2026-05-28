Si avvicina sempre più uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione sulle due ruote. Questo weekend si svolgerà infatti il GP d’Italia, settima tappa del Mondiale 2026 di Moto2 in scena sull’iconico circuito del Mugello. Inutile nascondersi, l’obiettivo per i piloti italiani non può che essere quello di essere protagonisti tra le mura amiche, andando a caccia del primo successo stagionale. I fari saranno quindi puntati su Celestino Vietti (SpeedR) che, fino a questo momento, può contare su due piazzamenti d’onore, raccolti rispettivamente ad Autin e Catalogna. Quale scenario se non quello del tracciato toscano per centrare... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2: Celestino Vietti cerca l’acuto al Mugello, occhio al solito Gonzalez

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Temi più discussi: MotoGP 2026. GP di Catalunya. Celestino Vietti: Non ho niente da recriminarmi, ma alla fine ha vinto lui. Valentino Rossi dice che ci giochiamo un posto in MotoGP? Non lo sapevo, io voglio solo meritarmelo; Mondiale Moto2, due Boscoscuro sul podio a Montmeló; Moto2, Vietti tra VR46 e MotoGP: Chi sarà il più bravo prenderà il posto; Morbidelli dice la sua sul futuro pilota VR46: 'Se contasse la velocità...'.

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