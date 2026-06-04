Mostre laboratori per bambini e teatro | il week end di Ghiffa è firmato Nutri-menti

Prende il via a Ghiffa dal 5 al 7 giugno l'evento "Nutri-menti", un ciclo di incontri e una mostra itinerante dedicati alla biodiversità, all'agricoltura tradizionale e alla salvaguardia dell'ambiente. La rassegna è promossa dalla Rete Musei Alto Verbano, nell'ambito della programmazione 2026. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Open Week, nona edizione tra cultura e sapori

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