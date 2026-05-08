Maggio Sermonetano | quattro week end di spettacoli laboratori mostre nel borgo medievale

Dal 10 al 31 maggio, nel borgo medievale di Sermoneta si svolgerà il Maggio Sermonetano, un evento che coinvolgerà quattro fine settimana pieni di spettacoli, laboratori e mostre. L’iniziativa, molto apprezzata nella provincia di Latina e zone vicine, prevede diverse attività che si susseguiranno nel centro storico, offrendo un calendario ricco di intrattenimento per i visitatori. La manifestazione si svolgerà durante tutto il mese di maggio, con appuntamenti programmati ogni fine settimana.

Torna un appuntamento molto amato nella provincia di Latina e oltre: il Maggio Sermonetano che animerà i fine settimana nel borgo medievale di Sermoneta da domenica 10 a domenica 31 maggio.La manifestazione, giunta alla sua XXXI edizione, è curata dall’associazione Maggio Sermonetano e realizzata.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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