Maggio Sermonetano | quattro week end di spettacoli laboratori mostre nel borgo medievale

Da latinatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 10 al 31 maggio, nel borgo medievale di Sermoneta si svolgerà il Maggio Sermonetano, un evento che coinvolgerà quattro fine settimana pieni di spettacoli, laboratori e mostre. L’iniziativa, molto apprezzata nella provincia di Latina e zone vicine, prevede diverse attività che si susseguiranno nel centro storico, offrendo un calendario ricco di intrattenimento per i visitatori. La manifestazione si svolgerà durante tutto il mese di maggio, con appuntamenti programmati ogni fine settimana.

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Torna un appuntamento molto amato nella provincia di Latina e oltre: il Maggio Sermonetano che animerà i fine settimana nel borgo medievale di Sermoneta da domenica 10 a domenica 31 maggio.La manifestazione, giunta alla sua XXXI edizione, è curata dall’associazione Maggio Sermonetano e realizzata.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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