A Morcone la Tammaro Rural Design Week | una settimana di mostre laboratori e incontri per ripensare il rapporto tra territorio e progetto

Da aprile a inizio maggio, Morcone ospiterà la Tammaro Rural Design Week, un evento che coinvolgerà il paese con mostre, laboratori e incontri dedicati al Rural Design. La manifestazione si svolgerà dal 26 aprile al 3 maggio 2026 e trasformerà il centro in un laboratorio di sperimentazione tra progettazione, ambiente e comunità. Durante la settimana, si svolgeranno diverse attività rivolte a coinvolgere pubblico e professionisti.

Tempo di lettura: 4 minuti Dal 26 aprile al 3 maggio 2026 Morcone ospita la Tammaro Rural Design Week, una settimana di esposizione diffusa e attività dedicate al Rural Design che trasformerà il paese in un laboratorio aperto di sperimentazione tra progettazione, ambiente e comunità. La manifestazione si svolge all’interno del progetto TAM – la Cultura è un fiume, progetto del Comune di Morcone, finanziato, nell’ambito del PNRR, da Next Generation Eu e gestito dal Ministero della Cultura. L’azione è a cura di Ru.De.Ri– Rural Design per la Rigenerazione dei Territori, associazione del terzo settore impegnata nella rigenerazione dei contesti rurali, promuovendo la valorizzazione delle risorse locali attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità e la ridefinizione di concetti centrali come territorio, identità e paesaggio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Morcone la Tammaro Rural Design Week: una settimana di mostre, laboratori e incontri per ripensare il rapporto tra territorio e progetto Notizie correlate Morcone, al via “Tammaro Rural Design Week 2026”La manifestazione si svolge all’interno del progetto TAM – la Cultura è un fiume, progetto del Comune di Morcone, finanziato, nell’ambito del PNRR,... Tigullio Design District 2026: mostre, incontri, workshop e laboratori dedicati al design della nauticaDal 18 al 26 aprile 2026 l’Associazione Culturale Liguria Design organizza e promuove il “Tigullio Design District – TDD”, primo evento... Aggiornamenti e dibattiti Morcone laboratorio di nuove visioni: aperta la call per la Tammaro Rural Design WeekDal 27 aprile al 3 maggio, il piccolo comune beneventano ospiterà una settimana dedicata al metabolismo rurale e alla rigenerazione delle aree interne. Artisti, designer e ricercatori di tutto il ... orticalab.it A Morcone una manifestazione dedicata al Rural Design e ai processi di rigenerazione delle aree interneDal 27 aprile al 3 maggio 2026, Morcone ospiterà la Tammaro Rural Design Week 2026, una settimana di esposizione diffusa sul territorio con un palinsesto di eventi collaterali che include ... ntr24.tv