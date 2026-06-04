Mostra ' Pisa | bellezza cultura storia e tradizione' al Gamec
Il 6 giugno 2026, quando il sole inizierà a scendere sul Lungarno Mediceo e la luce dorata si poserà sui palazzi storici, il GAMeC CentroArteModerna di Pisa aprirà le sue porte a un nuovo viaggio nella città. Alle 18:30 prenderà vita l’edizione 2026 della mostra ‘Pisa: bellezza, cultura, storia e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Pisa Italy in One Day | Ultimate Travel Itinerary
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Argomenti più discussi: Diffondere bellezza, costruire legami. In piazza San Frediano torna il Piccolo Festival della Fiducia; Il mare diventa un arcobaleno: a Udine la mostra che racconta ai bambini la bellezza fragile dell’ambiente marino.
Ultime ore per partecipare alla mostra collettiva Pisa e : Bellezza, Cultura, Storia e Tradizione Termine SELEZIONE 31 maggio 2026 Per informazioni usare il link SCRIVICI presente sul sito web www.centroartemoderna.com #call4artist #callforartists #selezion facebook
Riscoprire Pisa a Natale. Tra bellezza e cultura, i consigli per chi restaChi invece trascorre il Natale in famiglia ma non rinuncia a un’uscita il 26 dicembre, per Santo Stefano troverà una città ancora a rilento, ma decisamente più viva anche sul fronte culturale. I Musei ... lanazione.it
A Pisa i pittori italiani della Belle EpoquePisa mette in mostra i pittori italiani della Belle Epoque. Palazzo Blu ospita da domani al 7 aprile l'esposizione che esplora la nascita della modernità artistica ed europea attraverso i capolavori ... ansa.it