Mostra ' Itinerari artistici pisani' al Gamec
Sabato 23 maggio 2026 alle ore 17:30, al GAMeC CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo, 26), prenderà il via la mostra Itinerari Artistici Pisani, ideata, curata e ordinata da Massimiliano Sbrana. Un nuovo tassello di un percorso che, da oltre mezzo secolo, vede il GAMeC impegnato nel. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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