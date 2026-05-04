Mostra ' La natura morta | ieri e oggi' al Gamec

Da pisatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il GAMeC CentroArteModerna di Pisa, diretto da Massimiliano Sbrana, presenta La Natura Morta: ieri e oggi, una nuova tappa del suo percorso dedicato alla valorizzazione delle ricerche artistiche contemporanee. La mostra, allestita negli storici spazi affacciati sul Lungarno Mediceo ( al numero.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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