Mostra ' La natura morta | ieri e oggi' al Gamec
Il GAMeC CentroArteModerna di Pisa, diretto da Massimiliano Sbrana, presenta La Natura Morta: ieri e oggi, una nuova tappa del suo percorso dedicato alla valorizzazione delle ricerche artistiche contemporanee. La mostra, allestita negli storici spazi affacciati sul Lungarno Mediceo ( al numero.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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