mostra oltre la superficie tra visibile e invisibile

Da milanotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La mostra collettiva intitolata “Oltre la superficie” sarà inaugurata mercoledì 10 giugno alla Galleria Corals. L’esposizione si concentra su opere che esplorano il confine tra ciò che è visibile e invisibile, offrendo uno sguardo su temi nascosti e aspetti meno evidenti dell’arte. La rassegna presenta lavori di diversi artisti, mettendo in luce interpretazioni diverse di questa dualità. L'evento resterà aperto fino a una data ancora da comunicare.

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Inaugura mercoledì 10 giugno, presso la Galleria Corals, la mostra collettiva dal titolo “Oltre la superficie. Tra visibile e invisibile”, che vede protagonisti gli artisti Michele Maria Canditone, Gaia Coals, Julia Ciulek e Giulia Papetti. Il percorso espositivo ruota attorno all’elemento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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