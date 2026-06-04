mostra oltre la superficie tra visibile e invisibile
La mostra collettiva intitolata “Oltre la superficie” sarà inaugurata mercoledì 10 giugno alla Galleria Corals. L’esposizione si concentra su opere che esplorano il confine tra ciò che è visibile e invisibile, offrendo uno sguardo su temi nascosti e aspetti meno evidenti dell’arte. La rassegna presenta lavori di diversi artisti, mettendo in luce interpretazioni diverse di questa dualità. L'evento resterà aperto fino a una data ancora da comunicare.
Inaugura mercoledì 10 giugno, presso la Galleria Corals, la mostra collettiva dal titolo “Oltre la superficie. Tra visibile e invisibile”, che vede protagonisti gli artisti Michele Maria Canditone, Gaia Coals, Julia Ciulek e Giulia Papetti. Il percorso espositivo ruota attorno all’elemento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Oltre Confine, Antonello Spadafora e larte come attraversamento dellinvisibile
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