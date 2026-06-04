mostra oltre la superficie tra visibile e invisibile

Notizia in breve

La mostra collettiva intitolata “Oltre la superficie” sarà inaugurata mercoledì 10 giugno alla Galleria Corals. L’esposizione si concentra su opere che esplorano il confine tra ciò che è visibile e invisibile, offrendo uno sguardo su temi nascosti e aspetti meno evidenti dell’arte. La rassegna presenta lavori di diversi artisti, mettendo in luce interpretazioni diverse di questa dualità. L'evento resterà aperto fino a una data ancora da comunicare.