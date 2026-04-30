La Bassa padana tra visibile invisibile ‘Quotidiano fantasma’ di Stefano Tassi

Nella Bassa padana si concentra una mostra intitolata “Quotidiano fantasma”, curata da Stefano Tassi e attualmente allestita nello spazio 1. Le sue opere esplorano un mondo che si presenta come invisibile ma che si manifesta attraverso dettagli e atmosfere spesso trascurate. La serie si concentra su elementi di uso quotidiano che, pur essendo presenti, passano inosservati, creando un’immagine complessa tra ciò che si vede e ciò che si percepisce.

"L’invisibile è il rovescio del visibile", diceva Maurice Merleau-Ponty, e questo assunto sembra vivere all’interno delle opere che Stefano Tassi ha raccolto nella serie ‘ Quotidiano fantasma ’, ora in mostra allo spazio 1.1ZENONEcontemporanea, dove la carta fotografica esaurita, intrisa di nitrati mescolati a inchiostri e vernice, diventa qui non solo supporto, ma soglia, una superficie consumata che trattiene e insieme dissolve l’immagine. La chimica, anziché fissare il reale, lo corrode; la visione si fa instabile, come attraversata da una nebbia interna all’immagine stessa. Il paesaggio appare allora nella forma del fantasma: non presenza piena, ma a?oramento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Bassa padana tra visibile invisibile ‘Quotidiano fantasma’ di Stefano Tassi Notizie correlate La condizione umana tra visibile e invisibileScomparse Morto a 92 anni lo scrittore e poeta olandese, tradotto in più di trenta lingue. Roma. Tra visibile e invisibile: la pittura spirituale di Luigi Salvatori dal 14 al 22 Marzo alla Fondazione Amedeo ModiglianiROMA si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo nel panorama dell’arte contemporanea. Contenuti utili per approfondire Si parla di: La Bassa padana tra visibile invisibile ‘Quotidiano fantasma’ di Stefano Tassi. La Bassa padana tra visibile invisibile ‘Quotidiano fantasma’ di Stefano TassiL’invisibile è il rovescio del visibile, diceva Maurice Merleau-Ponty, e questo assunto sembra vivere all’interno delle opere che Stefano Tassi ha raccolto nella serie ‘Quotidiano fantasma’, ora in ... ilrestodelcarlino.it ‘Meta-Ferrara’ tra i colori di Stefano Tassi: La città da trent’anni nel segno dell’UnescoFerrara torna a stupire attraverso la propria immagine e la propria memoria culturale, con la mostra Meta-Ferrara che celebra i trent’anni dall’inserimento di ’Ferrara, città del Rinascimento’ nella ... ilrestodelcarlino.it