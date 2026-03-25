Al BctLab di Terni, situato in piazza della Repubblica, è aperta la mostra d’arte intitolata “Oltre il visibile”. La rassegna presenta le opere di due studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, Alessio Sbringhetti e Lorenzo Imperi. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.

Il BctLab di Terni, in piazza della Repubblica, ospita la mostra d’arte “Oltre il visibile”. Gli artisti in mostra, Alessio Sbringhetti e Lorenzo Imperi, sono due studenti dell’Accademia di Belle arti di Roma. La mostra, inaugurata il 19 marzo, terminerà il 29 del mese. È aperta al pubblico ogni giorno dalle 16.30 alle 19 con ingresso gratuito. Alessio Sbringhetti realizza dipinti con soggetti amorfi che assumono forme variabili. Inizialmente appaiono come alberi che rappresentano il tempo: passato, presente e futuro. Nell’installazione Oltre, il tema del bosco richiama sentimenti di smarrimento e crisi, collegati al pensiero di Nietzsche dopo la “morte di Dio”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - “Oltre il visibile”, mostra d’arte al BctLab di Terni in piazza della Repubblica

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