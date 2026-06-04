Una mostra dedicata al collezionismo privato è stata inaugurata presso il settore Private Banking di Ravenna, in Piazza del Popolo. L’esposizione include opere e oggetti scelti come omaggio a due figure di rilievo nel settore. La presentazione si svolge all’interno di uno spazio riservato ai clienti, con accesso limitato e previa prenotazione. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire.

La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30, fino al 9 giugno prossimo una nuova mostra dal titolo: ’Omaggio a Carlo Bubani e Mario Salvagiani’. Si tratta di una esposizione promossa dal Ravenna Festival che ospita le foto relative a spettacoli svoltisi alla Rocca Brancaleone, con foto di Massimo Carioti ed Enzo Pezzi, entrambi di Ravenna: le due sezioni della mostra ospitano rispettivamente foto di grandi artisti dell’opera lirica e della danza da una parte del del jazz dall’altra. "Dobbiamo a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mostra al Private banking . Omaggio a Bubani e Salvagiani

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