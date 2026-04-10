A un anno dalla visita dei Reali, si tiene una mostra a Ravenna dedicata alla giornata dei Capi di Stato. L’evento, annunciato dalla Cassa di Ravenna, ripercorre quella giornata del 10 aprile 2024, considerata storica per la città e la regione. La mostra si svolge presso il settore di private banking e include fotografie e materiali che ricordano l’occasione.

Una mostra per ricordare l’evento di un anno fa. "Giovedì 10 aprile 2025 è stata una giornata storica per Ravenna e per la Romagna – si legge nel comunicato della Cassa di Ravenna S.p.A. –: la visita in contemporanea di tre Capi di Stato, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, il Re d’Inghilterra Carlo III e la Regina Camilla, hanno acceso su Ravenna e sul territorio i riflettori dei media di tutto il mondo, portando nelle case di milioni di persone le straordinarie bellezze della antica Capitale Romana e Bizantina". Ad un anno di distanza l’eco di quelle visite non si è ancora spenta: al contrario, i dati turistici sottolineano che le presenze a Ravenna sono aumentate in modo significativo, con 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’La giornata dei Capi di Stato’. Mostra al Private banking a un anno dalla visita dei Reali

Un anno fa la visita di re Carlo, Camilla e Mattarella a Ravenna. Una mostra per ricordare la storica giornataIl 10 aprile 2025 è stata una giornata storica per Ravenna e per la Romagna: la visita in contemporanea di tre capi di Stato, il presidente della...

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Il ricevimento in onore dei Capi di Stato per le Olimpiadi di Milano-Cortina con Mattarella. La diretta videoPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it

Dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, diversi capi di Stato e di governo hanno pubblicato le loro reazioni all'accordo. Il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, ha espresso sollievo e ha auspicato che il cessate il fuoco si trasformi in un - facebook.com facebook