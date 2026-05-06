È dedicata alla Croce Rossa di Ravenna la nuova mostra del Private banking della Cassa in piazza del Popolo

Una nuova mostra è stata allestita presso il Private Banking della Cassa di Ravenna, in piazza del Popolo, e sarà visitabile fino al 12 maggio. L’esposizione si intitola “Croce Rossa a Ravenna: una storia centenaria” ed è dedicata alla storia e alle attività della Croce Rossa nella città. La manifestazione fa parte di un’iniziativa della banca volta a valorizzare il collezionismo privato e la cultura artistica locale.

La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in piazza del Popolo 30, fino al 12 maggio prossimo una mostra dal titolo ‘ Croce Rossa a Ravenna: una storia centenaria ’. Vi sono in esposizione divise della Croce Rossa, pannelli di attività svolte e memorabilia appartenenti ad un collezionista, Giorgio Piccino, volontario della Croce Rossa. L’allestimento è in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (8 maggio). Sono esposte anche alcune copie del libro di Maria Grazia Marini ‘La Croce Rossa Italiana da Solferino a Ravenna’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - È dedicata alla Croce Rossa di Ravenna la nuova mostra del Private banking della Cassa in piazza del Popolo Notizie correlate "Memoria storica in miniatura della Croce Rossa Italiana": la mostra al Museo del Mare di PorticelloLa "Memoria storica in miniatura della Croce Rossa Italiana" al Museo del Mare di Porticello, a Santa Flavia, dal 7 al 12 aprile 2026. Leggi anche: ’La giornata dei Capi di Stato’. Mostra al Private banking a un anno dalla visita dei Reali Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana compie 160 anni; È dedicata alla Croce Rossa di Ravenna la nuova mostra del Private banking della Cassa in piazza del Popolo; Settimana della Croce Rossa italiana: a Formia screening, prevenzione e formazione per i cittadini; Settimana della Croce Rossa 2026. Bergamo, la Croce Rossa torna a casa. Venerdì 8 maggio la festa con il VescovoTerminato l’intervento da 2,8 milioni, la storica sede sarà inaugurata in occasione della Giornata mondiale. Sforza: «Un presidio fondamentale». ecodibergamo.it Giornata mondiale della Croce Rossa, Riposto espone la bandiera sul Municipio in segno di riconoscenza ai volontariIn occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si celebra l’8 maggio, il Comune di Riposto aderisce all’iniziativa nazionale, esponendo sulla facciata del Municipi ... blogsicilia.it A Carnago una speciale cena di gala per il comitato di Gallarate della Croce Rossa - facebook.com facebook