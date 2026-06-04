Moscatiello ufficializza la giunta | Altiero vicesindaco nell' esecutivo le ' quote rosa' Barattini e Petrillo
Il sindaco di Casagiove ha ufficializzato i componenti della nuova giunta comunale. Altiero è stato nominato vicesindaco. Tra i membri dell’esecutivo ci sono anche Barattini e Petrillo, che rappresentano le cosiddette quote rosa. La composizione della giunta prevede inoltre assegnazioni di deleghe specifiche, con l’obiettivo di mantenere la continuità dell’attività amministrativa. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso una dichiarazione del primo cittadino, senza ulteriori dettagli sui ruoli assegnati.
Il sindaco di Casagiove, Francesco Moscatiello, annuncia i nomi dei componenti della giunta e definisce le deleghe: “Nell’ottica di dare continuità alla nostra azione amministrativa, da sempre caratterizzata dalla presenza costante tra le persone e dalla ferma convinzione che le istituzioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
Dall’opposizione alla giunta. Tonelli nell’esecutivo AndreoniIn due mesi, un esponente passato dall’opposizione alla giunta dell’amministrazione attuale.
Giunta Pizza tra certezze e nodi, a partire dalle quote rosaLa giunta Pizza si trova a dover affrontare questioni legate alle quote rosa e agli equilibri tra le diverse anime politiche del campo largo.