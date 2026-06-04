Moscatiello ufficializza la giunta | Altiero vicesindaco nell' esecutivo le ' quote rosa' Barattini e Petrillo

Notizia in breve

Il sindaco di Casagiove ha ufficializzato i componenti della nuova giunta comunale. Altiero è stato nominato vicesindaco. Tra i membri dell’esecutivo ci sono anche Barattini e Petrillo, che rappresentano le cosiddette quote rosa. La composizione della giunta prevede inoltre assegnazioni di deleghe specifiche, con l’obiettivo di mantenere la continuità dell’attività amministrativa. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso una dichiarazione del primo cittadino, senza ulteriori dettagli sui ruoli assegnati.