Moscatiello ufficializza la giunta | Altiero vicesindaco nell' esecutivo le ' quote rosa' Barattini e Petrillo

Da casertanews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il sindaco di Casagiove ha ufficializzato i componenti della nuova giunta comunale. Altiero è stato nominato vicesindaco. Tra i membri dell’esecutivo ci sono anche Barattini e Petrillo, che rappresentano le cosiddette quote rosa. La composizione della giunta prevede inoltre assegnazioni di deleghe specifiche, con l’obiettivo di mantenere la continuità dell’attività amministrativa. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso una dichiarazione del primo cittadino, senza ulteriori dettagli sui ruoli assegnati.

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Il sindaco di Casagiove, Francesco Moscatiello, annuncia i nomi dei componenti della giunta e definisce le deleghe: “Nell’ottica di dare continuità alla nostra azione amministrativa, da sempre caratterizzata dalla presenza costante tra le persone e dalla ferma convinzione che le istituzioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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