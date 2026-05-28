Giunta Pizza tra certezze e nodi a partire dalle quote rosa
La giunta Pizza si trova a dover affrontare questioni legate alle quote rosa e agli equilibri tra le diverse anime politiche del campo largo. La discussione riguarda principalmente la rappresentanza femminile e le alleanze tra i vari gruppi politici, con i nodi ancora da sciogliere. La composizione finale della giunta dipenderà dagli accordi tra le parti, mentre le questioni di genere sono al centro delle trattative. La composizione definitiva non è ancora stata annunciata.
Tempo di lettura: 3 minuti La partita vera si giocherà sulle quote rosa e sugli equilibri tra le anime politiche del campo largo. Perché se il neo eletto sindaco Nello Pizza ha sempre rivendicato l’idea di una giunta politica, espressione diretta dei partiti della coalizione, ora dovrà fare i conti con un doppio nodo: garantire la rappresentanza femminile ed evitare di lasciare qualcuno senza posti al tavolo del governo dopo la vittoria bulgara al primo turno delle comunali. Nove le deleghe da assegnare in una maggioranza ampia che tiene insieme Pd, M5s, Avs, Casa riformista, Psi, Radicali, Noi di centro e le civiche. Un mosaico complesso, nel quale il rischio di scontentare qualche forza politica appare inevitabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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