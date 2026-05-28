giunta pizza tra certezze e nodi a partire dalle quote rosa

Notizia in breve

La giunta Pizza si trova a dover affrontare questioni legate alle quote rosa e agli equilibri tra le diverse anime politiche del campo largo. La discussione riguarda principalmente la rappresentanza femminile e le alleanze tra i vari gruppi politici, con i nodi ancora da sciogliere. La composizione finale della giunta dipenderà dagli accordi tra le parti, mentre le questioni di genere sono al centro delle trattative. La composizione definitiva non è ancora stata annunciata.