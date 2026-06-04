Dai banchi dell’opposizione nei confronti dell’Andreoni al tavolo della sua giunta. Il tutto in 2 mesi. E’ il probabilismo percorso di Alessandro Tonelli, commercialista 39enne, marottese, che dopo la militanza dall’autunno 2021 all’inizio di aprile 2026 nella fila della lista di minoranza ‘Futura tu al centro’ ha annunciato che si sarebbe candidato con Alice Andreoni in ‘Fare Città’. E poiché ha ottenuto un considerevole bottino di voti e ha sicuramente competenze professionali importanti, è molto probabile che venga nominato assessore al bilancio. Per avere la certezza occorrerà aspettare domenica mattina, quando la neo sindaca in conferenza stampa annuncerà i componenti del suo esecutivo, ma tutto lascia supporre che uno dei nuovi assessori sarà proprio Tonelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dall’opposizione alla giunta. Tonelli nell’esecutivo Andreoni

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