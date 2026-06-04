Mosca mangiacarne | c’è il primo terribile caso È allarme alimentare

Notizia in breve

È stato segnalato il primo caso di avvelenamento alimentare a Mosca legato al consumo di carne. Le autorità hanno avviato verifiche sulla catena di approvvigionamento e sui controlli di sicurezza alimentare. Il caso ha generato preoccupazione tra i consumatori e ha portato a un aumento delle ispezioni negli stabilimenti di produzione e distribuzione. La notizia ha evidenziato le criticità nella gestione dei controlli sanitari nel settore alimentare.