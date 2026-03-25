Allarme aviaria un ricoverato in Lombardia | È il primo caso umano in Europa

In Lombardia è stato confermato il primo caso di influenza aviaria a livello europeo. Si tratta di un paziente fragile, con malattie pregresse, che ha contratto il virus in un paese fuori dall’Europa. La persona si trova attualmente in ospedale e l’infezione è di bassa gravità. La Regione ha comunicato l’accertamento e sta monitorando la situazione.

Si tratta di un paziente fragile proveniente da un Paese extra-Ue: la Regione Lombardia isola il primo caso di aviaria in Europa e rassicura sulla trasmissione Accertato in Lombardia il primo caso di influenza aviaria in Europa. La Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione a bassa patogenicità in una persona fragile con malattie concomitanti e proveniente da un paese extraeuropeo dove avrebbe contratto il virus, attualmente ricoverato. Attualmente, non è stato chiarito dove si trovi il contagiato. La Regione ha informato immediatamente il ministero della Salute che ha attivato il coordinamento con Lombardia e l'Istituto superiore di sanità. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Allarme aviaria, un ricoverato in Lombardia: "È il primo caso umano in Europa" Articoli correlati Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in EuropaL'influenza aviaria ha contagiato il suo primo paziente umano in Europa, più precisamente in Lombardia. Caso di aviaria in Lombardia: è il primo contagio umano in Europa. Il ministero: “Contratta all’estero”La Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità, in una...