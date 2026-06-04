Morto bianco killer nero | indignazione zero

Un’ordinanza sull’omicidio di un uomo a Milano segnala che il corpo presentava segni di una presunta sopraffazione. Si sospetta che si tratti di un omicidio con modalità di morte violenta. Tra i dettagli emersi, si parla di un possibile rito di sopraffazione, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La notizia è stata resa nota senza commenti ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

Accanto a lui, intento a «trascinare il cadavere della vittima appena deceduta», scrive il gip, c’è ancora Camara. Irregolare dal 2022 dopo la scadenza del permesso temporaneo ottenuto durante un contenzioso sulla richiesta di asilo. Nonostante vari controlli di polizia e numerose denunce per reati contro il patrimonio e legati agli stupefacenti, non era mai stato trattenuto in un Cpr, né espulso. E, per questo, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha già disposto verifiche per capire perché quell’uomo fosse ancora libero di aggirarsi nel nostro Paese, ma soprattutto di uccidere. Nel parco, a leggere la ricostruzione del giudice, l’uomo sarebbe esploso in una violenza brutale e disordinata. 🔗 Leggi su Laverita.info

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