Valle Brembana e la Belle Époque in bianco e nero

Una mostra presenta oltre 140 fotografie in bianco e nero che ritraggono la Valle Brembana durante gli anni della Belle Époque. Le immagini offrono uno sguardo dettagliato sulla vita quotidiana, le attività e gli ambienti di quel periodo storico. Le fotografie sono state scattate tra fine Ottocento e inizio Novecento e sono state raccolte in un’esposizione che permette di osservare come fosse la vita in quella regione circa un secolo fa.

Oltre 140 scatti in bianco e nero che raccontano la Valle Brembana negli anni della Belle Époque, quando l’isolamento dell’alta valle viene progressivamente superato dall’arrivo della ferrovia e l’economia locale conosce i primi segnali di industrializzazione legati allo sfruttamento dell’acqua del fiume Brembo. "Ritratto di un’Epoca. Fotografie di Eugenio Goglio (1865-1926)" è il titolo della mostra promossa e organizzata dal Comune di Bergamo e Museo delle storie di Bergamo e sostenuta da Siad Fondazione Sestini, inaugurata ieri, sabato 11 aprile al Museo della Fotografia Sestini. Protagonista dell’esposizione è Eugenio Goglio, figura poliedrica della Valle Brembana, nel centenario della sua morte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valle Brembana e la Belle Époque in bianco e nero Parkhotel Mondschein. Weekend Belle ÉpoqueBolzano non è solo la porta d’ingresso dell’Alto Adige, grazie al bilinguismo la città è anche la vetrina della Mitteleuropa. “La Belle Époque degli italiani a Parigi”: chiusura con l’intervento di Francesca DiniPisa, 18 marzo 2026 - Appuntamento giovedì 19 marzo (alle 17) in auditorium a Palazzo Blu con l’evento ‘La Belle Époque degli italiani a Parigi’, con...