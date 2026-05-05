brera in bianco e nero nelle opere fotografiche di roberto ricci

Nel quartiere di Brera, le fotografie di Roberto Ricci catturano le sfumature di un ambiente in bianco e nero, evidenziando dettagli e contrasti tra luci e ombre. Le immagini ritraggono strade, edifici e angoli di questa zona milanese, creando una narrazione visiva del luogo senza colori. Le opere mostrano come la fotografia possa trasformare la percezione di uno spazio, evidenziando elementi che spesso passano inosservati.

Cinquanta scatti analogici di Roberto Ricci alla Fondazione Ambrosianeum raccontano la Brera che resiste alla trasformazione urbana. Brera è un sussurro nel cuore di Milano, un luogo dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio alla bellezza. Tra vicoli acciottolati e palazzi eleganti, ogni passo racconta una storia fatta di arte, luce e incontri inattesi. Brera non è solo un luogo: è una promessa di emozioni, un piccolo angolo di poesia nel ritmo frenetico della città. Mercoledì 6 maggio alle ore 18.00 presso la Fondazione Ambrosianeum – via delle Ore, 3 a Milano – la mostra Pianeta Brera, opere fotografiche di Roberto Ricci. Una...🔗 Leggi su Panorama.it

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