Morte Marjane Satrapi il dolore di Saviano | Hai liberato l' Iran disegnandolo

Roberto Saviano ha affidato ai social il suo addio a Marjane Satrapi, l'artista franco-iraniana diventata famosa in tutto il mondo con "Persepolis", morta a Parigi all'età di 56 anni."La tua famiglia ha scritto che sei morta di dolore. È così che muore chi ha amato e resistito, hai vissuto tutto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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