Marjane Satrapi, autrice di Persepolis, è morta all’età di 56 anni. È conosciuta per il suo fumetto che narra la sua infanzia in Iran durante la Rivoluzione islamica e il suo esilio in Europa. La scrittrice ha vissuto un dolore persistente legato alla perdita del marito. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua opera ha avuto un impatto significativo nel panorama della graphic novel.

Si è spenta all’età di 56 anni Marjane Satrapi, nota in tutto il mondo per il suo romanzo a fumetti Persepolis, dove ha raccontato la sua infanzia in Iran durante la Rivoluzione islamica e il suo successivo esilio in Europa. La notizia della scomparsa dell’artista franco-iraniana è arrivata dalla famiglia con una nota. “Marjane Satrapi è morta di crepacuore più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita”, si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia. Mattias Ripa, produttore, attore e regista, è scomparso l’8 aprile 2025. Articolo in aggiornamento Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Addio a Marjane Satrapi, l’autrice di Persepolis: il dolore mai superato per la morte del marito

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