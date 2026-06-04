Addio a Marjane Satrapi l’autrice di Persepolis | il dolore mai superato per la morte del marito

Da dilei.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marjane Satrapi, autrice di Persepolis, è morta all’età di 56 anni. È conosciuta per il suo fumetto che narra la sua infanzia in Iran durante la Rivoluzione islamica e il suo esilio in Europa. La scrittrice ha vissuto un dolore persistente legato alla perdita del marito. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua opera ha avuto un impatto significativo nel panorama della graphic novel.

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Si è spenta all’età di 56 anni Marjane Satrapi, nota in tutto il mondo per il suo romanzo a fumetti Persepolis, dove ha raccontato la sua infanzia in Iran durante la Rivoluzione islamica e il suo successivo esilio in Europa. La notizia della scomparsa dell’artista franco-iraniana è arrivata dalla famiglia con una nota. “Marjane Satrapi è morta di crepacuore più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita”, si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia. Mattias Ripa, produttore, attore e regista, è scomparso l’8 aprile 2025. Articolo in aggiornamento Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro. 🔗 Leggi su Dilei.it

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