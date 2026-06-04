Marjane Satrapi la morte e il legame con quell’amore sconfinato per il marito scomparso Un dolore immenso raccontato su Instagram

Parigi, 4 giugno 2026 – È morta a 56 anni Marjane Satrapi, scrittrice, fumettista e regista franco-iraniana conosciuta in tutto il mondo per Persepolis. A darne notizia è stata la famiglia, che ha ricordato come la sua scomparsa arrivi poco più di un anno dopo quella del marito Mattias Ripa. Con le sue opere Satrapi ha contribuito a raccontare l'Iran contemporaneo a milioni di lettori, diventando una delle voci più influenti della cultura internazionale. La notizia della scomparsa. La famiglia ha annunciato la morte di Marjane Satrapi attraverso un comunicato diffuso ai media francesi. Nella nota si legge che l'artista sarebbe morta "di crepacuore " dopo la perdita del marito Mattias Ripa, produttore, attore e regista scomparso nell'aprile del 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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