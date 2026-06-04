Un soldato serbo delle forze di pace è stato ucciso da un colpo di mortaio che ha colpito la sua postazione vicino a Marjayoun, nel Libano sudorientale. La vittima si trovava in una zona sotto il controllo delle forze internazionali quando è stato colpito. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali altri feriti o sulle circostanze precise dell’attacco.

Un casco blu serbo è stato ucciso da un colpo di mortaio che ha colpito la sua posizione vicino a Marjayoun, nel Libano sudorientale. Secondo quanto riferisce la missione Unifil nella regione, l'incidente è avvenuto ieri sera e il militare è stato portato in gravi condizioni in elicottero a Beirut dove è spirato questa mattina. Due altri caschi blu rimasti feriti stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base della Unifil. Unifil scrive su X di aver avviato un'indagine "per accertare le esatte circostanze che hanno portato a questo tragico incidente" e rileva "un numero sempre crescente di traiettorie e impatti nel Libano meridionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mortaio sulla postazione Unifil in Libano meridionale: muore un casco blu serbo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Casco blu francese ucciso in Libano, Macron: “Pensiamo sia stato Hezbollah”. L’Unifil confermaUn soldato francese impegnato in Libano nell’ambito dell’Unifil è stato ucciso in un attacco che ha coinvolto anche altri tre militari feriti.

Leggi anche: Libano, ucciso casco blu serbo. Khamenei: «Per Usa e Israele una sconfitta bruciante» – La diretta

Libano, ucciso un Casco Blu Unifil dopo il cessate il fuoco, feriti altri due peacekeeper: La violenza deve cessareUn Casco Blu dell’Unifil è stato ucciso nel sud del Libano dopo che alcuni colpi di mortaio hanno colpito la sua postazione nei pressi di Marjayoun, nel settore sud-orientale del Paese. A riferirlo in ... tg.la7.it

Libano, attacco alla base Unifil a Marjayoun: un casco blu serbo morto, due feritiUn casco blu serbo è stato ucciso da un colpo di mortaio che ha colpito la sua posizione vicino a Marjayoun, nel Libano sudorientale. Secondo ... iltempo.it